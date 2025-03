Neuer Vorsitz und wohlverdienter Ruhestand

Martin Ehinger vom Musikverein Batzenhofen begrüßte die zahlreichen Verantwortlichen aus den Musikvereinen des Bezirks Augsburg zur diesjährigen Jahreshauptversammlung. Reinhold Dempf, Zweiter Bürgermeister der Stadt Gersthofen, führte als Wahlvorstand gekonnt und unterhaltsam durch den Wahlmarathon. Zum neuen Bezirksvorsitzenden wurde Sebastian Bernhard, Bürgermeister von Adelsried, gewählt. Seine Stellvertreter sind Jasmin Berchtold, Dritte Bürgermeisterin von Welden, und Karlheinz Banik. Bernhard, der bisher Zweiter Bezirksvorsitzender war, übernimmt das Amt von Angela Ehinger, die sich neuen Tätigkeiten im Landkreis und ihren Hobbies zuwenden wird. Als Schatzmeister wurde Patrick Müller bestimmt, sein Stellvertreter ist Fritz Kraus. Als Schriftführerin fungiert Alexandra Pentz, unterstützt von ihrem Stellvertreter Helmut Martini. Bezirksdirigent ist Gerhard Kratzer, sein Stellvertreter Andreas Glatzmaier. Das Amt der Bezirksjugendleiterin füllt Sofia Hiesinger aus, mit ihrer Stellvertreterin Alina Leutenmayr. Als Beisitzer wurden Stefanie Banik und Manuel Riegg gewählt, zu Kassenprüfern Stefanie Bäurle und Alexander Eisele bestimmt. In einem weiteren Wahlgang wurden die Delegierten für den ASM Hauptverband benannt.

Große gesellschaftliche und soziale Bedeutung

Icon Vergrößern Die Ehrengäste mit der Geehrten (von links): Andreas Rest, Centa Theobald, Angela Ehinger, Franz Josef Pschierer, Rainer Lohner, Landrat Martin Sailer. Foto: Anja Ehinger Icon Schließen Schließen Die Ehrengäste mit der Geehrten (von links): Andreas Rest, Centa Theobald, Angela Ehinger, Franz Josef Pschierer, Rainer Lohner, Landrat Martin Sailer. Foto: Anja Ehinger

Abschließend gab es eine Ehrung langjähriger Mitglieder. Besonders hervorgehoben wurde der Einsatz von Angela Ehinger, die für ihre 20-jährige Tätigkeit als Bezirksvorsitzende und ihre 30-jährige Mitarbeit in der Bezirksvorstandschaft ausgezeichnet wurde. Die Ehrung führten ASM Präsident Franz Josef Pschierer, die stellvertretende Präsidentin Centa Theobald und ASM Vizepräsident Rainer Lohner durch. In seiner Laudatio ging Pschierer auf die herausragenden Leistungen der ehemaligen Bezirksvorsitzenden ein. Ehinger habe den Bezirk maßgeblich geprägt und viele positive Entwicklungen angestoßen. Landrat Martin Sailer betonte in seinen Grußworten das Engagement der scheidenden Bezirksvorsitzenden und die treibende Kraft ihres Handelns. Mit lobenden Worten an die Anwesenden aus den vielen Musikvereinen im Landkreis unterstrich er die gesellschaftliche und soziale Bedeutung, welche die musikalische Arbeit der Vereine im Landkreis habe und bekräftigte die anwesenden Vorstände in ihrem Engagement. Mit stehenden Ovationen applaudierte die Versammlung. Zudem erhielten weitere Vorstandsmitglieder eine Auszeichnung für langjährige Verdienste um die Blas- und Volksmusik. Für 25 Jahre wurden ausgezeichnet Karlheinz Banik, Fritz Kraus, Wilhelm Böck (Kassenprüfer) und Alexander Eisele (Kassenprüfer). Für 10 Jahre geehrt wurden Thomas Koch, Helmut Martini und Hubert Küchelbacher.

Icon Vergrößern Geehrt für langjährige Verdienste im ASM Bezirk 15 (von links) Willibald Böck, Alexander Eisele, Hubert Küchelbacher, Helmut Martini, Thomas Koch, Karlheinz Banik und Fritz Kraus. Foto: Anja Ehinger Icon Schließen Schließen Geehrt für langjährige Verdienste im ASM Bezirk 15 (von links) Willibald Böck, Alexander Eisele, Hubert Küchelbacher, Helmut Martini, Thomas Koch, Karlheinz Banik und Fritz Kraus. Foto: Anja Ehinger

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.