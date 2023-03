Theater Batzenhofen löst das Geheimnis des "Holz-Rudis"

Lange waren sie zur Spielpause gezwungen. Jetzt probt die Theatergruppe der Pfarrei St. Martin in Batzenhofen wieder. Die Zuschauenden sollen sich amüsieren.

Die Theatergruppe der Pfarrei St. Martin Batzenhofen probt nach der Corona-Pause wieder für ein neues Stück. Mit der Komödie „Der Holz Rudi oder die unheilige Wallfahrt“ von Ralf Kaspari wollen die Akteurinnen und Akteure wieder beste Unterhaltung für Jung und Alt bieten. Bis jetzt waren die Theaterproben geprägt von Spaß, Lockerheit und ganz viel Lachen. "Allerdings schleicht sich so langsam ein wenig Nervosität ein", so Spielleiterin Inge Glötzinger. Die Komödie führt die Darstellenden und das Publikum auf eine Wallfahrt.

Doch bis zur Premiere am Freitag, 24. März, ist noch einiges zu tun. Einzelne Szenen erhalten noch einen letzten Feinschliff und holprige Textpassagen werden so lange geprobt, bis sie hundertprozentig sitzen. Jeder und jede Einzelne arbeitet daran, die Rolle perfekt und humorvoll umzusetzen.

Komödie in Batzenhof: Wallfahrer bringen deutliche Verwirrung in den Ort

In der Komödie ist der Hauptdarsteller eine 387 Jahre alte Holzstatue, der Heilige Rudolf, auch einfach „Holz-Rudi“ genannt. Wegen der Statue wird einmal im Jahr eine Wallfahrt veranstaltet, zu der viele Pilger aus der ganzen Region anreisen. Der Bürgermeister und seine Frau tragen in der Messe, in einem feierlichen Akt, die Statue zum Altar. Dieses Jahr ist es allerdings gar nicht so einfach. Zwei Besucherinnen der Wallfahrt wohnen im Haus des Bürgermeisters und bringen dort einiges durcheinander. Ein zur Wallfahrt eingeladener Professor und die Kulturausschussvorsitzende des Ortes machen das Chaos fast perfekt. Zum Glück gibt es einen gerissenen Opa, der im Hintergrund die Fäden zieht. Erst beim turbulenten Finale im dritten Akt gibt es für die Zuschauer endlich die Auflösung: Heiliger Rudolf oder doch nur Holz-Rudi.

Als Theaterspieler sind dabei: Daniel Sieve (Armin Bergmüller, Bürgermeister), Kathrin Sieve (Renate Bergmüller), Karl Abbt (Josef Bergmüller), Martina Strohmeyr (Sandra Bergmüller), Quirin Müller (Bernd Neumann), Amelie Schmid (Wallfahrerin), Inge Glötzinger (Wallfahrerin), Tobias Schneider (Professor), Uschi Schöffel (Kulturausschussvorsitzende).

Die Aufführungstermine sind Freitag und Samstag, 14./25. März, jeweils um 20 Uhr, Sonntag, 26. März, um 15 Uhr, Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, jeweils um 20 Uhr, Sonntag, 2. April, und Ostersonntag, 9. April, jeweils um 19 Uhr im Pfarrsaal von St. Martin in Gersthofen-Batzenhofen. Kartenverkauf im Getränkemarkt Lorenz, Lindenbergstraße 7, Gersthofen-Edenbergen und verfügbare Restkarten an der Abendkasse. (AZ)

