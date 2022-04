Zehnjähriger nach Fahrradunfall in Batzenhofen verletzt

Ein Kind ist nach einem Unfall in Batzenhofen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Offenbar übersah der Junge ein Auto in Batzenhofen.

Nach einem Unfall in Batzenhofen ist ein Zehnjähriger verletzt, meldet die Polizei. Demnach war der Bub am Dienstag gegen 19.15 Uhr zunächst auf dem Gehweg in Batzenhofen unterwegs. Da an einer Haltestelle in der Schmutterstraße Leute aus einem Bus ausstiegen, wich der Junge offenbar auf die Straße aus.

Kind bei Unfall in Batzenhofen verletzt

Dort krachte er mit dem Wagen eines 26-Jährigen zusammen, der laut Polizei langsam an dem Bus vorbeifuhr. Der Bub stürzte und wurde in die Kinderklinik gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 350 Euro. (kinp)