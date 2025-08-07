Wohnungsbau: Jetzt soll der Bau-Turbo in Stadtbergen zünden

Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Stadtbergen knapp. Die SPD hat ausgerechnet, dass die Stadt rund 73 neue Wohnungen pro Jahr bräuchte, wenn man den bundesweiten Wohnungsbedarf auf die Stadt runterrechnen würde. Jetzt will die Stadtberger SPD die Gunst der Stunde nutzen und den Turbo für Wohnungsbau einlegen. Ihre Hoffnung liegt auf einer Änderung im Baugesetzbuch, die vor einiger Zeit von der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde. Sie soll das Bauen neuer Wohnungen einfacher machen. Die Frage ist aber, wo in Stadtbergen noch Platz für Wohnungsbau ist.

