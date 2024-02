Bauarbeiten am Gersthofer Bahnhof: Züge fallen aus

Bahnpendler sollten vorbereitet sein: Wegen Gleisbauarbeiten am Gersthofer Bahnhof werden bald wieder Züge ausfallen. Das gilt auch für die Strecke Ulm-Augsburg.

Bahnpendler werden auch in den kommenden Wochen gute Nerven brauchen. Das jedenfalls gilt für all jene, die zwischen Meitingen und Augsburg auf den Zug angewiesen sind. Auch Bahnreisende, die zwischen Burgau und Augsburg unterwegs sind, müssen sich in den kommenden Wochen auf Zugausfälle und Schienenersatzverkehr gefasst machen.

Nachdem die Gleisbauarbeiten bei Meitingen zweimal verlängert werden mussten, wird ab Donnerstag, 15. Februar, nun im Bahnhof in Gersthofen weiter gewerkelt. Läuft alles nach Plan, soll die Baustelle hier bis Sonntag, 10. März, bestehen. Das teilte die DB InfraGO AG mit, die für die Schieneninfrastruktur verantwortlich ist. In Gersthofen sollen vorhandene Gleise und Weichen erneuert werden. Um eine kurze Bauzeit zu gewährleisten, ist geplant, die Arbeiten ganztägig auszuführen. Das gilt auch sonntags. Gebaut wird außerdem auch in der Nacht.

Bahnhof Gersthofen: Zugausfälle im Februar und März 2024

Von der Stadtverwaltung in Gersthofen heißt es, dass es bei den Sperrungen allein um die Bahngleise gehe. Straßen und Wege rund um den Bahnhof seien nicht betroffen. Wie eine Bahnsprecherin erklärt, handele es sich in Gersthofen um wichtige Arbeiten zur Instandhaltung. Dadurch ergeben sich für die Pendler Fahrplanänderungen ab Montag, 26. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 8. März. In dieser Zeit könne zwischen den Bahnhöfen Augsburg-Oberhausen und Gablingen nur auf einem Gleis gefahren werden. Im Bahnhof Gersthofen fahren die Züge dann nur über Gleis 3.

Im Fernverkehr werden laut Bahn in dieser Zeit zahlreiche Züge über Ingolstadt umgeleitet. Im Nahverkehr, den die DB Regio und Go Ahead zwischen Augsburg und Meitingen/Donauwörth betreiben, werden Züge ausfallen. Die Fahrplanänderungen werden in den Auskunftssystemen hinterlegt, heißt es von der Bahn.

So regiert Go Ahead auf die Baustelle am Bahnhof Gersthofen

Go Ahead bietet ebenfalls eine Online-Fahrplanauskunft an. Wie ein Sprecher von Go Ahead erklärte, falle der letzte Zug am Sonntag, 25. Februar, aus und werde durch einen Bus ersetzt. Mit Prognosen sei es in der Realität im Moment aber schwierig, räumt der Sprecher ein. So sei Go Ahead vor Kurzem, als es wegen Bauarbeiten zu Einschränkungen kam, 16 Stunden vorher informiert worden. "Im letzten Jahr sind wir mehrfach überrascht worden", so der Sprecher. Er rechnet aber nicht mit einer Totalsperre auf der Strecke. Bis zum Donnerstag waren auch noch keine Fahrplanänderungen bei Go Ahead zwischen Meitingen und Augsburg-Oberhausen im Online-Fahrplan vermerkt.

SEV: Ersatzbusse zwischen Burgau und Augsburg

Anders sieht das auf der Stecke zwischen Ulm und Augsburg aus. Hier fährt wegen Weicherneuerungen in Dinkelscherben und Schienenerneuerungen in Neuoffingen (Kreis Günzburg) immer wieder Schienenersatzverkehr ab Freitag, 9. Februar, bis voraussichtlich Montag, 19. Februar. Vor allem an den beiden Wochenenden rund um die Faschingsferien in Bayern am 10./11. Februar und am 17./18. Februar ist mit Zugausfällen zu rechnen. Go Ahead weist darauf hin, dass der Umstieg in die ab Burgau eingesetzten Busse nicht barrierefrei ist.