Kein Durchkommen mehr in der Ortliebstraße in Neusäß

Seit dieser Woche ist in der Ortliebstraße in Neusäß kein Durchkommen mehr. Wie berichtet, werden dort Wasserleitungen und eine Gasleitung neu verlegt. Anschließend kommt eine Fernwärmeleitung durch die Stadtwerke Augsburg hinzu. Im Sommer soll dann die Straße wieder hergerichtet werden. Erst Mitte September wird die Verbindung von der Landrat-Dr.-Frey-Straße zur Haupt- und Daimlerstraße für den Durchgangsverkehr dann wieder befahrbar sein. Immer wieder hätten sich in dieser Woche beinahe noch Fahrzeuge in die Baustelle verirrt.

