Dieser Mann will den Charme von Ortskernen bewahren

Von Moritz Maier - vor 52 Min. Artikel anhören Shape

In vielen Dörfern sterben die Zentren aus. Hans Wipfler stemmt sich dagegen. Mit viel Mühe und Liebe restauriert er alte Häuser und haucht ihnen neues Leben ein.

"Unsere Ortskerne bluten aus." Dieser Meinung ist Hans Wipfler. Doch er will das nicht hinnehmen und stemmt sich gegen den Leerstand auf dem Land. Der ehemalige Geschäftsführer des gleichnamigen Fenster- und Fassadenbetriebs im Zusmarshauser Ortsteil Wörleschwang im Augsburger Land restauriert privat neben der Arbeit Häuser. Dabei ist restaurieren nicht gleich restaurieren. Denn mit ein bisschen Streichen ist es bei Wipfler nicht getan. Er wagt sich an Häuser, die teilweise noch aus dem 17. Jahrhundert und schon verfallen sind – und verwandelt sie in moderne Wohnhäuser. Kann er ein Vorbild für andere sein, um alten Häusern wieder Leben einzuhauchen und den Charme eines Ortskerns zu erhalten? Wipfler selbst sieht im Restaurieren Vorteile, aber auch Hürden.

Hans Wipfler restauriert alte Häuser, indem er noch gute Elemente bewahrt und sie mit modernen ergänzt. So sind auf diesem Dachstuhl eines Gabelbacher Hauses alte Holzelemente mit modernem Glas kombiniert. Foto: Hans Wipfler

Restaurierung: Auch alte Gebäude können noch in gutem Zustand sein

Handwerkserfahrung hat der Zusmarshauser durch seine Arbeit im Glasbau genügend. Die Geschäftsführung seines Betriebs gab Wipfler ab, arbeitet dort aber weiterhin. Bei den Restaurierungen weiß er deshalb, welche Aufgaben bei solchen Projekten anfallen. Schon an sechs alten Häusern hat Wipfler gezeigt: Auch wenn das Gebäude noch so verfallen aussieht, verloren muss es nicht sein. Aber wie ist er zu diesem ausgefallenen Hobby gekommen, neben dem eigentlichen Job noch über Jahre hinweg derartige Großbaustellen anzugehen? 2008 kam Wipfler "wie die Jungfrau zum Kind", als ihn eine siebenköpfige Erbengemeinschaft bat, ein über 90 Jahre altes Haus direkt neben seiner Firma in Wörleschwang zu kaufen. Die Erben wollten das Haus nur verkaufen, wenn es renoviert wird. Wipfler sagte zu. "So etwas wollte ich schon immer mal machen, hatte nur nie die Möglichkeit", sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .