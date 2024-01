Landkreis Augsburg

17:00 Uhr

Bauern-Demos an der A8: Landwirte kämpfen um Aufmerksamkeit

Plus Mit Aktionen entlang der Autobahn wollen Landwirte auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Von der Aktion am Freitag auf dem Plärrergelände distanziert sich der Bauernverband hingegen.

Von Philipp Kinne

Man kennt die eingängigen Aufschriften auf den Bannern der Bauern inzwischen. "Nicht vergessen, wir sorgen fürs Essen", ist da zu lesen. Oder: "Beiße niemals in die Hand, die dich füttert." Diesmal waren sie entlang der viel befahrenen Autobahn A8 zu sehen. Bei Neusäß standen etwa 20 Traktoren neben der Fahrbahn. Bei Adelsried und Zusmarshausen wurden immer wieder die Auffahrten blockiert. Seit Wochen geht das im ganzen Land so. Dabei wächst unter einigen Landwirten das Gefühl, nicht mehr angemessen wahrgenommen zu werden. Sie sind frustriert.

Auffahrten zur A8 bei Adelsried und Zusmarshausen blockiert

Zu spüren war das am Mittwochvormittag etwa in Zusmarshausen. Zwei Traktoren blockierten die Auffahrt zur A8 in Richtung Stuttgart, während die Polizei das Geschehen beobachtete. Die Aktion wurde im Vorfeld – wie die anderen auch – angemeldet und genehmigt. "Wir dürfen immer nur 15 Minuten blockieren", erklärte einer der Bauern. Dann musste der Verkehr wieder durchgelassen werden. Man wolle sich an die Vorgaben der Polizei halten, um nicht unnötig zu eskalieren, erklärte der Landwirt. Dabei ginge es auch anders. Mit den Traktoren könne man auch die gesamte Autobahn blockieren. "Vielleicht kommen wir dann wieder in die Presse", so der Landwirt. Dabei wurde in den vergangenen Tagen und Wochen ausgiebig über die Aktionen der Landwirte und deren Anliegen berichtet. Auch in unserer Zeitung. Dennoch fühlten sich bei den Aktionen am Mittwoch einige zunehmend vergessen.

