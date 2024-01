Blockaden und Stau: Die Bauern-Demo rollt durchs Augsburger Land

Eine ganze Woche lang wollen Landwirte demonstrieren. Montagmorgen rollte die Demo durch den Landkreis Augsburg.

Der angekündigte Demonstrationszug von Landwirten im Augsburger Land hat begonnen. Seit Montagmorgen rollt die Bauern-Demo durch den Landkreis. Von Gersthofen aus geht es über Landstraßen in Richtung Zusmarshausen. Augenscheinlich beteiligten sich zunächst etwa 50 Landwirte mit Traktoren an der Aktion. Im Laufe des Vormittags wurden es immer mehr. Laut Veranstalter fuhren am Montagmittag etwa 300 Lastwagen, Traktoren, Transporter und Autos mit dem Demozug durch den Landkreis. Autofahrer mussten den ganzen Tag über mit Stau rechnen. Die Demo war bis 17 Uhr angemeldet.

Bauernprotest: Blockaden entlang der Autobahn A8

Neben dem Protest-Zug durch den Landkreis sind in der ganzen Region weitere Aktionen der Landwirte geplant. So blockieren am Montagvormittag einige Traktoren Kreisverkehre entlang der A8, unter anderem in Adelsried.

Im südlichen Landkreis bremsen am Vormittag rund 30 Traktoren das Logistikzentrum Graben aus. Dort befinden sich unter anderem der Versandriese Amazon oder das Hermes-Logistikzentrum. Die Zugmaschinen fahren im Schritttempo zwischen den beiden Kreisverkehren hin und her.

Behinderungen an den B17-Zubringern Graben und Klosterlechfeld

Am Morgen gab es laut Polizei im Berufsverkehr Behinderungen an den B17-Zubringern Graben und Klosterlechfeld. Es habe aber keine Blockaden gegeben, sagte Markus Graf von der Schwabmünchner Polizeiinspektion. Seine Kollegen vor Ort hätten mit den Landwirten gesprochen und auf sie eingewirkt, damit der Verkehr fließt. Überall entlang der B17 im Landkreis Augsburg waren Streifenwagen zu sehen, die das Geschehen im Auge behielten.

Die großen Logistikfirmen Roman Mayer und Andreas Schmid aus Gersthofen lehnten eine Beteiligung am Protest ab. Dass sich dennoch einige Lastwagenfahrer den Bauern im Landkreis Augsburg anschließen, zeigte sich am Montagmorgen auf der Bundesstraße zwischen Schwabmünchen und Klosterlechfeld. Mehrere der großen Fahrzeuge fuhren auf beiden Spuren in stark reduziertem Tempo und bremsten so den Verkehr etwas aus.

