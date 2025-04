Wann wird der Bahnhof Gersthofen ganz fertig?

Zehn Millionen Euro hat der neue Bahnhof in Gersthofen gekostet. Die Sanierung mit dem Ziel einer barrierefreien Haltestelle inklusive Park-and-Ride-Parkplatz war ein Riesenprojekt für die Stadt vor einigen Jahren, für das es auch staatliche Förderung gab. Doch warum gibt es immer noch Bereiche am Bahnhof, die noch an eine Baustelle erinnern und nicht fertiggestellt sind? Wie geht es damit weiter? Das haben die Freien Wähler in einem Antrag an den Bauausschuss gefragt und Bürgermeister Michael Wörle gab daraufhin im Stadtrat Auskunft zum Stand der Planungen.

