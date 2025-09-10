Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Baum-Challenge Gersthofen: Seniorenbeirat pflanzt eine Kugelakazie

Gersthofen

Seniorenbeirat Gersthofen pflanzt eine Kugelakazie

Ziel der Kampagne ist es, Baum für Baum mehr Grün in die Stadt zu bekommen. Die Teilnehmer für die Baum-Challenge 2026 sind schon benannt.
    • |
    • |
    • |
    Mit Spaten und guter Laune bei der Sache: Wolfgang Heyl, Birgit Konschelle, Dieter Sygulla, Robert Treffer und Ilona Kramer beim Pflanzen.
    Mit Spaten und guter Laune bei der Sache: Wolfgang Heyl, Birgit Konschelle, Dieter Sygulla, Robert Treffer und Ilona Kramer beim Pflanzen. Foto: Sammlung Ilona Kramer

    Der Seniorenbeirat Gersthofen hat im Rahmen der Baum-Challenge 2025 eine Kugelakazie gepflanzt. Bürgermeister Michael Wörle hatte das Gremium für die diesjährige Aktion nominiert – und die Senioren ließen sich nicht zweimal bitten.

    Seniorenreferent spendet 200 Euro

    Damit der neue Baum finanziert werden konnte, legten die Mitglieder des Beirats kurzerhand selbst Geld zusammen. Für eine Überraschung sorgte der Referent für Senioren, Christian Miller, der die Aktion mit einer Spende von 200 Euro unterstützte. „Das war eine großartige Geste, wir sind sehr dankbar dafür“, hieß es beim Pflanzen. Der Seniorenbeirat erhielt zusätzliche Unterstützung von der Ortsgruppe der Grünen, die den Baum von Aindling nach Gersthofen transportierte.

    Die etwa drei Meter hohe Kugelakazie steht nun an ihrem Platz und soll in den kommenden Jahren Schatten spenden, das Stadtbild verschönern und natürlich auch an den Einsatz der Seniorinnen und Senioren erinnern. Gleichzeitig ist sie ein starkes Symbol für Umweltbewusstsein: Jeder neu gepflanzte Baum verbessert die Luftqualität, bietet Lebensraum für Insekten und trägt dazu bei, die Stadt ein Stück grüner zu machen. Der Seniorenbeirat betonte: „Ein Baum ist einer der besten Beiträge zum Klimaschutz, den man im Alltag leisten kann – er wächst, spendet Sauerstoff und tut der ganzen Stadt gut.“

    Sie pflanzen im kommenden Jahr

    Wie es die Tradition der Baum-Challenge verlangt, durfte der Seniorenbeirat die nächsten Teilnehmer bestimmen. Die Wahl fiel auf die Firma Seele, die Humbaur GmbH und die Spedition Schmid. Der Beirat formulierte dazu: „Wir geben den Staffelstab gerne weiter und sind gespannt, welchen Baum wir als Nächstes in Gersthofen wachsen sehen.“ (Ilona Kramer)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden