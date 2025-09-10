Seniorenbeirat Gersthofen pflanzt eine Kugelakazie

Der Seniorenbeirat Gersthofen hat im Rahmen der Baum-Challenge 2025 eine Kugelakazie gepflanzt. Bürgermeister Michael Wörle hatte das Gremium für die diesjährige Aktion nominiert – und die Senioren ließen sich nicht zweimal bitten.

Seniorenreferent spendet 200 Euro

Damit der neue Baum finanziert werden konnte, legten die Mitglieder des Beirats kurzerhand selbst Geld zusammen. Für eine Überraschung sorgte der Referent für Senioren, Christian Miller, der die Aktion mit einer Spende von 200 Euro unterstützte. „Das war eine großartige Geste, wir sind sehr dankbar dafür“, hieß es beim Pflanzen. Der Seniorenbeirat erhielt zusätzliche Unterstützung von der Ortsgruppe der Grünen, die den Baum von Aindling nach Gersthofen transportierte.

Die etwa drei Meter hohe Kugelakazie steht nun an ihrem Platz und soll in den kommenden Jahren Schatten spenden, das Stadtbild verschönern und natürlich auch an den Einsatz der Seniorinnen und Senioren erinnern. Gleichzeitig ist sie ein starkes Symbol für Umweltbewusstsein: Jeder neu gepflanzte Baum verbessert die Luftqualität, bietet Lebensraum für Insekten und trägt dazu bei, die Stadt ein Stück grüner zu machen. Der Seniorenbeirat betonte: „Ein Baum ist einer der besten Beiträge zum Klimaschutz, den man im Alltag leisten kann – er wächst, spendet Sauerstoff und tut der ganzen Stadt gut.“

Sie pflanzen im kommenden Jahr

Wie es die Tradition der Baum-Challenge verlangt, durfte der Seniorenbeirat die nächsten Teilnehmer bestimmen. Die Wahl fiel auf die Firma Seele, die Humbaur GmbH und die Spedition Schmid. Der Beirat formulierte dazu: „Wir geben den Staffelstab gerne weiter und sind gespannt, welchen Baum wir als Nächstes in Gersthofen wachsen sehen.“ (Ilona Kramer)

