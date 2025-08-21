Bäumchen wird kurz nach Pflanz-Challenge in Welden zerstört: „Das war mutwillig“ 

In den vergangenen Wochen beteiligten sich zahlreiche Vereine aus dem Landkreis Augsburg an der sogenannten Baumpflanz-Challenge. Auf der Plattform Instagram werden Vereine innerhalb einer kurzen Frist dazu aufgerufen, einen Baum zu pflanzen. Nach Erfüllen der Aufgabe folgen weitere Nominierungen. Auf diese Art und Weise wurden in den vergangenen Wochen nicht nur im Augsburger Land viele Bäume gepflanzt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Welden beteiligte sich und stellte einen Birnbaum nahe dem Feuerwehrhaus auf. Drei Wochen später ist die Freude dahin, der Frust dagegen groß.

„Wir waren alle sofort Feuer und Flamme. Es gibt ja viele Challenges in den Sozialen Medien, aber diese ist wirklich sinnvoll und wir haben uns sofort an die Arbeit gemacht“, erinnert sich Weldens Vorsitzender Alexander Fischer. Nominiert wurden sie von der Feuerwehr Bonstetten. Vor rund drei Wochen pflanzte die Feuerwehr den Birnbaum. In einem Video auf Instagram präsentierten die Kameraden zusammen mit den Weldener Festdamen ihren Beitrag. „Es hat allen viel Spaß gemacht. Die Idee für das Video kam von den Festdamen. Schon in Bonstetten hatten diese mitgewirkt und wir haben das ähnlich gemacht“, so Fischer, der im Beitrag den Festdamen auch das Anpflanzen überlässt. In Wirklichkeit hat er höchstpersönlich das Loch für den rund anderthalb Meter hohen Birnbaum ausgegraben. „Das hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Der Videodreh war deutlich zeitintensiver.“ Die Festdamen hatten sich in ihrer Tracht ebenso in Schale geworfen, wie die Feuerwehrler. Fischer: „Natürlich hatten wir Uniform an, so etwas muss dann schon gescheit gemacht werden.“

Baumpflanz-Challenge: In Welden wird das Bäumchen zerstört

Mit dem Ergebnis waren alle zufrieden. In der Zeit danach kümmerten sich Festdamen und Feuerwehr weiterhin um den Baum, den eine ortsansässige Gärtnerei gespendet hatte. Die Weldener nominierten ihrerseits die Nachbar-Wehren aus Reutern und Altenmünster. „Hätten wir nichts gemacht, hätten wir eine Brotzeit ausgeben müssen. Auch unsere Kameraden aus Reutern und Altenmünster haben einen Baum gepflanzt“, sagt Fischer.

Der Birnbaum in Welden hatte bereits erste Früchte getragen, doch ernten werden die Feuerwehler nichts. Denn in der Nacht auf Sonntag hat ein Unbekannter den Stamm des Birnbaums zerstört. „Das war mutwillig. In der Nähe waren auch ein paar Lampen herausgedreht. Da ist niemand einfach in den Baum hineingefallen, sondern hat bewusst gegen den Stamm getreten“, erklärt Fischer. Der Baum ist nun zerstört und die Feuerwehrler sind verärgert: „Wir sind enttäuscht und etwas wütend. So etwas macht man einfach nicht. Da war jemand rein auf Randale aus. Es gab auch Augenzeugen, die jemanden beobachtet haben.“

Der Stamm des Birnbaums ist zerstört, die Feuerwehr Welden will nun einen neuen pflanzen. Foto: Feuerwehr Welden

Auf Instagram machten die Feuerwehler den Anschlag auf ihr Bäumchen publik. „Leider haben wir heute gesehen, dass unser hübscher Birnbaum jetzt so aussieht. Falls sich jemand davon angesprochen fühlt, würden wir uns über eine Entschuldigung oder gar eine Entschädigung sehr freuen.“ Bislang hat sich der Übeltäter nicht gemeldet, ein neues Bäumchen wird es aber definitiv geben. „Wir pflanzen einfach ein neues, das haben wir bereits beschlossen. Wir wollen wieder einen Birnbaum von ähnlicher Größe und wollen dann Früchte ernten“, so Alexander Fischer, der hofft, dass der neue Baum schon bald gepflanzt werden kann.