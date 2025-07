Fahrplanänderung während der Baustelle in Ottmarshausen

Im Zuge der geplanten Baumaßnahme in der Mühlbachstraße in Ottmarshausen, einem Ortsteil von Neusäß, kommt es ab Montag, 7. Juli, zu Beeinträchtigungen der AVV-Regionalbuslinien 500, 501, 511 und der Nachtbuslinie 592. Die Maßnahme ist in drei Bauphasen unterteilt und dauert voraussichtlich bis in Ende Oktober.

Erster Bauabschnitt im Juli

Im Juli wird eine neue Wasser-Streckenleitung vom nördlichen Teil der Mühlbachstraße bis kurz vor den Kreuzungsbereich Talblick verlegt. Der Busverkehr wird während dieser Zeit über Talblick, Aystetter Straße und Holzbachstraße umgeleitet und anschließend zurück nach Neusäß geführt. Die Haltestellen „Hammel, Mühlbachstraße“ und „Ottmarshausen, Mühlbachstraße“ entfallen. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Ottmarshausen, Schmutterbrücke“ auszuweichen. Aufgrund der Umleitungsstrecke verschieben oder verlängern sich die Fahrzeiten der betroffenen Linien. Zudem können einige Fahrten der Linien 500 und 501 umlaufbedingt nicht die vorgesehenen Umleitungsstrecke über Ottershausen fahren. Für den Zeitraum der Baumaßnahme gelten Baustellenfahrpläne, die über die AVV-Website, oder die meinAVV-App eingesehen werden können.

Voraussichtlich ab 1. August beginnt der zweite Bauabschnitt. Die dann geltenden Verkehrsregelungen und Auswirkungen werden noch bekanntgegeben, wie der AVV mitteilt. (AZ)