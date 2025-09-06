Dinkelscherber Firma stellt Produktion ein

Früher fuhren auf der Siefenwanger Straße in Dinkelscherben täglich mehrere große Lkw. Ziel war das Gelände der Firma BBS Bayerische Bewehrungsstahl. Sogar über eine Entlastungsstraße wurde nachgedacht. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Nur noch wenige Laster haben die Firma in den vergangenen Monaten angefahren. Der Eindruck täuscht nicht: Das Unternehmen hat im Mai 2024 die Produktion eingestellt. Es ist nicht die einzige Firma im Gemeindegebiet.

Das bestätigt auch Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb, den die Firma informiert hat. Er rechnet mit rund 25 Arbeitsplätzen, die so nun weggefallen sind. „Das war einfach eine Entwicklung. Früher waren es rund 100 Mitarbeitende“, so Kalb. Ein Mitarbeiter des Unternehmens bestätigte auf Nachfrage, dass die Produktion eingestellt sei, allerdings das Firmengelände weiterhin genutzt wird, etwa als Lagerstätte.

Dinkelscherben: Zwei Firmen stellen Produktion ein

Seit rund 15 Jahren produzierte BBS in Dinkelscherben, das zu den größten Lieferanten von Bewehrungsstahlprodukten in Bayern. Das Unternehmen lieferte im Jahr ca. 220.000 Tonnen Betonstahlprodukte nach ganz Deutschland und ins europäische Ausland aus. „Es ist natürlich sehr schade“, so Edgar Kalb, der nicht weiß, wie es weitergeht. „Es ist ein riesiges Gelände, aber schwierig logistisch zu nutzen. Wir als Gemeinde haben keinen Einfluss, da sich das Gelände in Privatbesitz befindet.“

Laut Bürgermeister Edgar Kalb hat mit Griesmann Garagen im Ortsteil Oberschöneberg noch eine weitere Firma seit Anfang dieses jahres die Produktion eingestellt. Das Unternehmen blickt auf eine mehr als 60-jährige Geschichte zurück. Die Firma besitzt noch eine Produktionsstätte in Sachsen. Dort wird weiter produziert. Seitens der Geschäftsführung wollte man sich zum Sachverhalt nicht äußern.

BBS Bewehrungsstahl in Dinkelscherben ist insolvent. Foto: Sebastian Richly