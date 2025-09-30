Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten bei Streitheim

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag bei Streitheim ereignet. Dabei sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden.

Am Nachmittag war ein 37-Jähriger mit seinem Alfa Romeo von Welden her auf der Ortsumfahrung von Adelsried unterwegs gewesen. Aus ungeklärter Ursache geriet sein Wagen auf Höhe Streitheim nach links in den Gegenverkehr.

Alfa prallt bei Adelsried frontal in zwei Fahrzeuge

Der Alfa kollidierte zunächst mit einem VW Transporter. Im Anschluss schleuderte er nahezu frontal in das zweite der entgegenkommenden Fahrzeug, einen grauen VW Tiguan. Dieser geriet durch den Aufprall ebenfalls ins Schleudern und prallte dann mit dem dritten folgenden Fahrzeug, einem weißen VW Tiguan, zusammen.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des grauen Tiguan wurde mittelschwer verletzt und musste ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

Der Schaden bei dem Unfall bei Adelsried beläuft sich auf 140.000 Euro

Alle vier Fahrzeuge wurden laut Polizei stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 140.000 Euro.

Im Einsatz waren die Feuerwehren von Streitheim, Auerbach, Horgau und Welden und der zuständige Kreisbrandmeister mit ca. 30 Kräften. Zudem vier Rettungswagen, zwei Notärzte, der Helfer vor Ort (HVO) aus Welden und der Rettungshubschrauber. (AZ)