Beim Streit zweier Männer greift einer plötzlich zum Messer

In der Neusässer Siemensstraße sind am Dienstag zwei Männer, 16 und 20 Jahre alt, in Streit geraten. Das Motiv ist bislang unbekannt. Doch während der Auseinandersetzung zückte der Jüngere plötzlich ein Messer.

Laut Polizei hatte ein unbeteiligter Zeuge den Streit verfolgt, der zuerst in einer Rangelei mündete. Der Zeuge sah das und griff ein. Doch kaum getrennt, gingen die zwei Kontrahenten wieder aufeinander los.

In Neusäß zückt einer ein Messer, der andere schlägt mit der Faust zu

Dann zog der 16-Jährige nach Angaben der Polizei ein Messer heraus und stach damit gezielt in Richtung Körper des Älteren. Dieser erlitt einen Stich unterhalb des linken Knies, ansonsten gingen die Stichbewegungen ins Leere. Nun wehrte sich der 20-Jährige, indem er den 16-Jährigen mit mehreren Faustschlägen im Gesicht traf.

Bei dem Streit in Neusäß waren Drogen im Spiel

Im Zuge der Auseinandersetzung verletzte sich der 16-Jährige mit seinem Messer selbst an der Hand. Da bei dem Jugendlichen Cannabiskonsum vermutet wurde und der 20-Jährige nach Ansicht der Beamten stark alkoholisiert war, mussten sich beide einer Blutentnahme unterziehen. Es wird wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Zahl der Messerangriff ist gestiegen

Erst kürzlich ging es beim Prävenstionstag der Polizei in Augsburg auch um Messer-Kriminalität. In Bayern habe sich die Zahl der Messerangriffe im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. (AZ)