Ein Motorradfahrer war am Donnerstag in Dinkelscherben unterwegs. Auf der Burggasse fuhr er bergab in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe des Freibads rutschte ihm nach Angaben der Polizei sein Motorrad weg. Grund dafür war die Verschmutzung der Straße.

Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. (AZ)