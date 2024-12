Autofahrerin will anderem Wagen ausweichen: Unfall

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen eine 32-Jährige leicht verletzt worden. Die Frau war um 7.25 Uhr in Unternefsried unterwegs und wollte mit ihrem Wagen an einem geparkten Auto vorbeifahren.

Dabei übersah sie laut Polizei einen entgegenkommenden Pkw. Beim Versuch auszuweichen, streifte ihr Fahrzeug den geparkten Wagen, während die Frau im entgegenkommenden Pkw gegen den Randstein fuhr. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 25.000 Euro. (corh)