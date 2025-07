Vorfahrt missachtet, Fußgänger übersehen

Gleich zwei Unfälle haben sich am Montag in Gersthofen ereignet. Um 16.05 Uhr wollte ein 53-Jähriger mit seinem Wagen aus seinem Grundstück nach links in die Augsburger Straße abbiegen. Dabei übersah er nach Angaben der Polizei ein Ehepaar, das gerade über die Straße ging und fuhr es an. Die 62-jährige Frau und ihr 63-jähriger Mann erlitten leichte Verletzungen.

In Gersthofen stoßen bei einem Unfall zwei Autos zusammen

Laut Polizei wollte zuvor um 15.30 Uhr eine 52-Jährige mit ihrem Wagen in Gersthofen von der Berliner Straße in die Staatsstraße 2381 abbiegen. Dabei nahm sie einer gleichaltrigen Autofahrerin die Vorfahrt. Diese hatte noch eine Vollbremsung vollführt. Dennoch stießen die Wagen zusammen. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. (AZ)