Zwei Polizeieinsätze am gleichen Ort

Wie die Polizei mitteilte, ist am Dienstag bei einem Unfall ein Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Um 19.35 Uhr hatte ein 55-jähriger Autofahrer das Tankstellengelände an einer nicht vorgeschriebenen Ausfahrt verlassen. Dabei übersah er einen von links komenden Fahrradfahrer. Auto und Rad stießen zusammen. Dabei stürzte der Radler. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Augsburger Uniklinikum gebracht.

Eine Stunde vorher hatte die Polizei in Diedorf an der B300 bei einer allgemeinen Kontrolle einen 43-jährigen Autofahrer gestoppt. Dieser sagte, er habe keinen Führerschein. Daraufhin musste er sein Auto verkehrssicher am Straßenrand abstellen und seine Autoschlüssel abgeben. Die Polizeiinspektion Zusmarshausen ermittelt nun nach einem Vergehen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)