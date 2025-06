Beim Erdbeerplücken wird die Handtasche gestohlen

Eine Frau war am Sonntag in Gessertshausen beim Erdbeerpflücken. Wie die Polizei mitteilte, wurde ihr in dieser Zeit zwischen 11 und 12 Uhr die Handtasche gestohlen, die sie im Auto zurückgelassen hatte. (AZ)

