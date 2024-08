Beim Marktfest in Welden kommt eine Zucchini groß raus

Wieviel wiegt diese Zucchini? Das war die Frage am Stand beim Weldener Gartenbauverein. Der Vorsitzende Josef Berchtold hatte sich wieder eine neue Schätzaufgabe einfallen lassen. Eine übergroße Zucchini lag auf einem Brett und es sollte geschätzt werden, wie schwer diese ist und zwar auf das genaue Gramm. Das war keine leichte Aufgabe für die 598 Teilnehmenden.

Das genaue Gewicht von 3105 Gramm konnte keiner erraten

Das genaue Gewicht von 3105 Gramm war von keinem der Teilnehmer erraten worden. Aber sechs der Teilnehmer hatten „3100 Gramm“ auf ihren Zettel geschrieben. Dann musste das Los entscheiden. Der glückliche Gewinner war Simon Stenzel aus Horgau. Er bekam dafür einen Gutschein im Wert von 30 Euro vom Edeka Markt Zeller in Welden. Für den zweiten Platz wurde Mia Jagnow aus Welden gezogen und sie bekam einen Einkaufsgutschein im Wert von 20 Euro von der Gärtnerei Dorner. Als dritter bekam Günther Raeke einen Gutschein von zehn Euro der Baumschule Reiter aus Wertingen. Auf Platz vier kam Lenny Both, der dafür zwei Flaschen Wein vom Weingut Thomas Brutscher aus Edesheim in der Pfalz bekam. Reinhard Häring wurde Fünfter und bekommt drei Jahre beitragsfreie Mitgliedschaft beim Gartenbauverein Welden.

Die Teilnehmer kamen aus 55 Orten

Die Teilnehmer kamen aus 55 Orten der näheren und weiteren Umgebung. Aus Welden waren es 391 Personen gefolgt von den Nachbarorten Reutern 29, Bonstetten 23, Emersacker 15, Augsburg 14, Adelsried und Altenmünster mit 12 Personen. Meitingen, Gersthofen und Wertingen waren ebenso vertreten wie weiter entfernte Orte wie Königsbrunn und Mering.

Die Spanne der abgegebenen Schätzungen war groß. Die niedrigsten Zahlen waren 763, 870, und 878. Als höchste Zahl war 30200 genannt gefolgt von 10000, 9800 und 9500. Viele probierten es mit runden Zahlen, 4000 wurde 9 x genannt gefolgt von 3500 und 4500 je 8x. Die Schnapszahlen 3333 und 4444 waren auch öfter genannt.

Ein kleiner Trost für alle, die nicht gewonnen haben: Vorsitzender Josef Berchtold hatte außer Konkurrenz getippt und war mit 2846 Gramm auch einiges vom Ergebnis entfernt. (AZ)