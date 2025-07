Fast 750.000 Kilometer für den Umweltschutz geradelt

Drei Wochen lang sollten die Teilnehmenden der internationalen Kampagne Stadtradeln möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurücklegen. Im Landkreis Augsburg konnten die Aktiven vom 1. bis 21. Juli 2025 Kilometer zum Wohle des Planeten sammeln. Und sie taten es aus Sicht der Organisatoren mit überwältigendem Ergebnis. „Die Aktion war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg“, heißt es nun seitens des Landkreises.

122 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart

Drei Wochen lang konnten alle, die im Landkreis Augsburg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, kräftig in die Pedale treten. Mit insgesamt 746.572 Kilometern haben die 3961 Teilnehmenden in 219 Teams nach Angaben des Landkreises ungefähr 122 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO 2 ) im Vergleich zur Nutzung eines durchschnittlichen Autos eingespart.

In diesem Jahr nahmen 27 der 46 Kommunen des Landkreises Augsburg teil. Die besten Ergebnisse haben Meitingen (95.461 Kilometer), Zusmarshausen (77.062 Kilometer) und Schwabmünchen (67.086 Kilometer) erzielt.

Die Preise für die besten Einzelradelnden gingen an Mitglieder aus den Teams CSU Klosterlechfeld, CABB-Team Gersthofen und d´Hüttn Meitingen. Mobilitätsmanagerin Franziska Marzog konkretisierte voller Freude: „Innerhalb der 21 Stadtradeln-Tage legten die drei Aktivsten sagenhafte Strecken von 3502 Kilometern, 3189 Kilometern beziehungsweise 3150 Kilometern zurück.“

Landrat Martin Sailer zeigte sich sehr angetan und sagte: „Dass die Stadtradeln-Kampagne auch in diesem Jahr so erfolgreich war, freut mich sehr. Hiermit zeigt sich, dass man gemeinsam viel erreichen kann – in diesem Fall 122 Tonnen eingespartes CO 2 “.

Am Schulradeln beteiligten sich diesmal 24 Landkreis-Schulen, die in Summe 317.485 Kilometer radelten. Für die höchste Kilometerzahl pro Kopf wurden die Helen-Keller-Schule Dinkelscherben (297 Kilometer), die Staatliche Realschule Neusäß (265 Kilometer) und die Brunnenschule Königsbrunn (264 Kilometer) ausgezeichnet. Alle drei Schulen werden als Belohnung für ihre tollen Leistungen von der mobilen Cocktailbar des Amts für Jugend und Familie im Landkreis besucht; die Schüler dürfen sich dann über kostenlose alkoholfreie Getränke freuen. (AZ)

Die Ergebnisse

Aktivstes Team: 1. Team 80 Jahre TSV Zusmarshausen (97 Radelnde legten 31.566 Kilometer zurück), 2. CABB-Team Gersthofen (44/23.317), 3. Team Seniorensausser Zusmarshausen (31 Radelnde/17.328)

Team mit den aktivsten Mitgliedern: 1. Team Tourenradler Langweid (8 Radelnde, 1397 Kilometer pro Kopf), 2. Dolomitenduo Bobingen (2/1125), 3. Team Tritt_Fest Meitingen (2/738)

Größtes Team: 1. Team 80 Jahre TSV Zusmarshausen (97 Radelnde), 2. Team Evangelisch in Bobingen (72), 3. Team Kita Reiterweg Stadtbergen (65)

