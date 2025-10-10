Das Südtirol-Gen und die Treue zum SV Nordendorf

Als das für das aktuelle Weinfest des SV Nordendorf vereinbarte Foto mit dem seit 2021 amtierenden Vereinschef Philipp Kreisel und Herwig Schlegl, selbst 16 Jahre lang SVN-Vorsitzender und jetziger Ehrenvorsitzender, im Kasten ist, wagt der Jüngere einen ironischen Seitenhieb. „Ja nicht zu viel über ihn schreiben, notfalls reicht auch ein Zweizeiler“, sagt er in bester Laune. Philipp Kreisel ist der Enkel von Herwig Schlegl. Die gemeinsame Geschichte der beiden fängt also bereits vor vielen Jahren an und sie erzählt natürlich wesentlich mehr als ein Weiterführen der Vereinstradition.

Als der mittlerweile 87-jährige Herwig Schlegl 1990 zum Vorsitzenden des SV Nordendorf gewählt wurde, spielten sich die Vereinsfeste noch im alten Sportheim direkt an der Herdenstraße beziehungsweise in einem Zeltanbau davor ab. Schlegl hatte es sich damals zur Aufgabe gemacht, das marode Umkleidegebäude durch einen Neubau zu ersetzen. Zur Jahrtausendwende war dieses Vorhaben schließlich umgesetzt. Die damaligen sportlichen Erfolge der Fußballer führten schließlich auch dazu, dass nach dem Abbruch des alten Sportheims neben dem neuen Gebäude ein Garagentrakt errichtet und dieser durch eine überdachte Tribüne ergänzt wurde.

Mit 28 Jahren Vereinschef

Die auf Herwig Schlegl folgenden Vorsitzenden Alexander Bayer, Robert Kaiser und Tobias Hauser mühten sich nach Kräften durch das folgende Tief der Fußballer, das auch wirtschaftliche Konsequenzen hatte. Als Hauser das Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen konnte, kam bei der Nachfolgersuche Kreisel ins spiel. Mit damals 28 Jahren habe er sich eigentlich zu jung für das Amt gefühlt, berichtet er, aber: „Aufgrund der familiären Vorgeschichte habe ich nach mehrmaligem Nachfragen nicht mehr nein sagen können. Im Nachhinein war es definitiv die richtige Entscheidung.“

Die Fußballer haben sich zwischenzeitlich wieder zusammengerauft. Nach dem im Frühjahr 2025 pünktlich zum 80-jährigen Vereinsbestehen realisierten Aufstieg aus der untersten Liga blieben die überwiegend jungen Spieler zusammen. Sie zeigten auch abseits des Platzes Teamgeist und stemmten unter der Leitung von Kreisel sowie mit der Unterstützung bewährter Kräfte das vier Tage dauernde Jubiläumsfest. Hier wie beim Weinfest zeigte sich der aktuelle Vorsitzende als Anpacker zwischen Küche und Ausschank.

Speck und Vinschgerl vor Ort eingekauft

Der Opa hat das Südtirol-Gen über Tochter und Schwiegersohn offensichtlich an seinen Enkel weitergegeben. So gab es beim jüngsten Fest wieder Speck und Vinschgerl, die Kreisel in den Tagen zuvor eigenhändig in Südtirol eingekauft und mit nach Nordendorf gebracht hatte. Schlegl erzählt: „Am Anfang habe ich ihm ein paar Tipps gegeben und Adressen vermittelt, jetzt macht er es allein.“ Für den Vorsitzenden ist die alljährliche Besorgungsfahrt ein Mix aus Organisations-, Arbeits- und Erholungsausflug. Mit Eltern und Opa sei er ohnehin immer in Südtirol unterwegs gewesen.

Die Weine aus der Kellerei in Nals kommen mittlerweile per Spedition nach Nordendorf. Und die jährliche Weinauswahl für das Fest erfolgt traditionell durch ein „Expertengremium“ im Wintergarten - früher beim Opa, heute nebenan in Kreisels Elternhaus in Blankenburg. Beim jüngsten Fest im Sportheim hat es augenscheinlich wieder geschmeckt. Dabei muss ja nicht nur die Qualität des Angebots stimmen, betont Kreisel. „Der Verein möchte mit den moderaten Preisen auch etwas an seine Mitglieder und die treuen Besucher zurückgeben.“

Die Tradition des Südtiroler Weinfestes scheint vorerst gesichert. Und wenn die Fußballer, bei denen Kreisel auch noch aktiv ist, erfolgreich bleiben und zusammenhalten, wird es dem SV Nordendorf bestimmt wieder besser gehen – wie zu Opas Zeiten. (Josef Nittbaur)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!