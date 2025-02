Diese Hochzeitstermine sind 2025 im Landkreis Augsburg gefragt

Wann ist der perfekte Zeitpunkt zum Heiraten? Wenn das Datum stimmt? Einige Hochzeitspaare haben sich gleich zum Jahresbeginn 2025 einen Heiratstermin mit einem einprägsamen Datum reservieren lassen. Vor allem Termine im Februar und im Mai kommen für diese Paare infrage. Wobei im vergangenen Jahr in anderen Monaten im Landkreis Augsburg häufiger geheiratet wurde.

Nach Angaben der Standesämter im Landkreis sind die Monate Juni und September 2024 die beliebtesten Monate zum Heiraten gewesen. Knapp dahinter liegt der Mai, gefolgt vom August. Auch im Juli, Oktober und Dezember gab es noch häufiger Eheschließungen. Der November und die Zeit von Januar bis April scheinen bei Heiratswilligen hingegen weniger beliebt zu sein. Ausnahmen bestätigen freilich die Regel.

Diese Heiratstermine sind schon reserviert

In Bobingen gaben sich im August 2024 gleich 30 Paare das Ja-Wort. Für den 08.08.2025 lagen hier zum Jahresbeginn erneut sechs Anfragen vor. Im Standesamt in Schwabmünchen gab es bereits Anfragen für den 02.05.2025 und den 20.05.2025, und in Diedorf wird eine standesamtliche Trauung für den 05.05.2025 geplant. In Horgau ist schon eine weitere Trauung am 02.05.2025 vorgesehen. In Dinkelscherben hingegen haben sich Heiratswillige den 22.02.2025 ausgesucht.

Standesamtlich geheiratet wurde auch 2024 am liebsten an einem Freitag oder Samstag. Die meisten der befragten Standesämter im Landkreis Augsburg, die sich an der Umfrage beteiligt haben, registrierten unter dem Strich zudem mehr Hochzeiten als im Vorjahr, oder zumindest genauso viele. Im Einzugsgebiet der Standesämter Gablingen, Aystetten, Thierhaupten, Zusmarshausen oder Diedorf wurde etwas weniger häufig geheiratet als 2023. (kabe)