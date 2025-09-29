Auch die Bürgerliste Zusmarshausen schickt einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen

Die Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) hat Ben Matthes einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Der 48-Jährige nahm die Wahl an.

Matthes ist verheiratet und Vater zweier Töchter. Er hat in Augsburg Informatik studiert, und arbeitete anschließend zwölf Jahre in den USA für ein amerikanisches Unternehmen im Bereich Informationsmanagement. Dabei ging es etwa darum, Verwaltungsprozesse, die heute oft langwierig und kompliziert sind, zu verschlanken.

Zurück aus den USA landete die Familie in Gabelbach

Vor zehn Jahren kehrte der Bürgermeisterkandidat mit seiner Familie zurück nach Deutschland. Im Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach baute er im Auftrag seiner Firma eine europäische Vertretung auf. Gabelbach war das Ziel, weil Mathhes‘ Eltern in Altenmünster leben. „Uns war es wichtig, die Familie in der Nähe zu haben, um einander zu unterstützen und den Alltag gemeinsam zu gestalten.“

Ben Matthes ist Gemeinderatsmitglied, Mitglied in den Ausschüssen Haushalt und Finanzen sowie Kultur, Generationen und Vereine, einer von zwei Kindergartenbeauftragten des Marktes Zusmarshausen sowie 1. Vorsitzender zweier ortsansässiger Vereine.

Die Ideen des Zusmarshauser Kandidaten

Für Matthes stehen die Menschen im Vordergrund. Damit Eltern Familie und Beruf gut verbinden können, brauche es eine verlässliche, ganztägige Kinderbetreuung. Gute Bildungsangebote sollten Kindern die besten Chancen für ihre Zukunft ermöglichen. Im Arbeitskreis Hort hat der 48-Jährige zusammen mit den anderen durchgesetzt, dass ein Hort als echte Ganztagsbetreuung entsteht, mit einem besseren pädagogischen Konzept für Grundschulkinder.

Für die ältere Generation braucht es mehr Betreuungsangebote. Dafür sei das Spitalgebäude, das ehemalige Krankenhaus, das verkauft werden soll, geeignet. „Mir wäre es als Bürgermeister wichtig, dass die Gemeinde das Haus für diesen Zweck erwirbt.“

Ein Haus der Kultur für Zusmarshausen?

Was Zusmarshausen fehlt, eine Veranstaltungshalle, werde mit dem Schloss-Saal zwar aufgefangen. Aber langfristig, so Matthes, sei ein Haus der Kultur notwendig; ein Treffpunkt aller Generationen, mit Bibliothek, Musikschule, Platz für Musikkapellen und vielleicht auch dem Museum. Dadurch frei werdende Räume, etwa im alten Pfarrhaus, könnten für die Verwaltung des Marktes genutzt werden.

Wichtig sei auch, durch Tourismus oder die Ansiedlung von Unternehmen neue Arbeitsplätze und Chancen für die Menschen vor Ort zu schaffen. „Wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen: im Gemeinderat über Fraktionsgrenzen hinaus, zwischen den Ortsteilen, über kommunalen Grenzen hinweg und mit der Natur“, betont Matthes. Vor allem bei den Themen Hochwasserschutz und Energiewende sei eine zukünftig deutlich intensivere interkommunale Zusammenarbeit wichtig.