So will Gersthofen die Willkommenskultur stärken

Die Stadt Gersthofen freut sich über das rege Interesse an der Informationsveranstaltung zum Thema Mentorinnen und Mentoren für internationale Fachkräfte. Gemeinsam mit dem Senior Expert Service (SES) wurde im großen Sitzungssaal des Rathauses ein inspirierender Abend gestaltet, der neue Perspektiven für ehrenamtliches Engagement in der Fachkräfteintegration aufzeigte.

Innovatives Programm

Im Mittelpunkt stand das innovative Programm, mit dem Gersthofen in Zusammenarbeit mit dem SES künftig benötigte Fachkräfte aus dem Ausland in den lokalen Arbeitsmarkt integrieren möchte. Der Schlüssel zum Erfolg ist demnach eine starke Willkommenskultur vor Ort. Die Stadt sucht daher engagierte Bürgerinnen und Bürger, die als Willkommenspaten, Alltagsbegleiter oder persönliche Berater den Start für die neuen Fachkräfte erleichtern.

Der SES begeisterte die Teilnehmenden mit einer spannenden Vorstellung seiner Arbeit. Seit über 40 Jahren entsendet die Organisation ehrenamtliche Fach- und Führungskräfte in Entwicklungs- und Schwellenländer, seit 2017 auch über das Programm Weltdienst 30+ für jüngere Berufserfahrene. Nun soll das Prinzip umgekehrt auch lokal wirken: Ehrenamtliche in Gersthofen unterstützen internationale Fachkräfte oder Auszubildende beim Ankommen – ganz konkret, alltagsnah und mit Herz.

Gersthofens Erster Bürgermeister Michael Wörle freute sich über das große Interesse an der Veranstaltung und sagte im Anschluss: „Es zeigt: Die Menschen in Gersthofen sind offen, engagiert und bereit, aktiv an der Gestaltung einer vielfältigen Stadtgesellschaft mitzuwirken.“

Bereits mit der Beteiligung am bundesweiten Programm VerAplus (Verbesserung von Ausbildungserfolgen) leistet der SES einen Beitrag zur Integration. Bei diesem Programm kümmern sich Ehrenamtliche um Auszubildende aus dem Ausland. Dieses Engagement soll nun mit der Unterstützung durch ehrenamtliche Mentoren für Fachkräfte weiter ausgebaut und vertieft werden.

So werden Sie Mentor/Mentorin

Wer Teil des Beraterteams werden möchte, kann sich bei der Stadt Gersthofen, am besten per E-Mail an bgm@gersthofen.de, melden. Jede helfende Hand zählt nach Überzeugung der Verwaltung für ein starkes Miteinander und eine erfolgreiche Integration internationaler Fachkräfte. (AZ)

