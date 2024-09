Beratung für Menschen mit Sehproblemen

Der „Blindenverein Augsburg und Schwaben (BlAuSch)“ bietet am Freitag, 20. September, eine Beratungsstunde für blinde und sehbehinderte Menschen und ihre Angehörigen sowie Menschen mit Sehproblemen. Die kostenfreie Beratung findet ab 16 Uhr in der Begegnungsstätte Du und Hier, Kirchstraße 12 in Gersthofen statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Alfred Schwegler berät zu Augenproblemen und was man dagegen tun kann in einer individuellen Beratung. Fragen zu Augenkrankheiten und Hilfsmitteln werden beantwortet und wie man mit einem Sehproblem vernünftig weiterleben kann. (AZ)