Gersthofen feiert ein ökumenisches Fest im Einklang von Musik und Glauben

Ein strahlend blauer Himmel und hochsommerliche Temperaturen haben die Bergmesse der Schwäbischen Musikanten und der diversen Glaubensgemeinschaften in Gersthofen geprägt. Unter dem Motto „Dich schickt der Himmel“ versammelten sich einige Gläubige aus den Pfarreien der Stadt auf dem Müllberg, um dort einen besonderen Gottesdienst zu erleben.

Die zwei Dimensionen des Mottos

Das Motto sollte nicht nur die Wichtigkeit jener Menschen darstellen, die uns unterstützen, sondern auch deutlich machen, dass Gott an unserer Seite ist. Der ökumenische Gottesdienst, den die Geistlisten der verschiedenen Glaubensrichtungen gemeinsam gestalteten, wurde zu einem Symbol der Einheit und des Dialogs der Konfessionen – und das an einem Ort, der den Himmel wortwörtlich greifbar machte. Der Müllberg, auch als Aussichtspunkt bekannt, bot einen einzigartigen Blick auf die Umgebung.

Als „vom Himmel geschickt“ bezeichneten viele Gäste den Fahrdienst, den das Rote Kreuz zur Verfügung gestellt hatte. Lobende Worte ernteten auch die Geistlichen für ihre durchdachte Liturgie sowie die Schwäbischen Musikanten, die trotz der Hitze motiviert die musikalische Begleitung übernahmen. (Alexandra Rehberger)

