Bergmesse in Biberbach bietet Einsicht und Aussicht

Eine gute Tradition zum Tag der Deutschen Einheit hat vor wenigen Tagen bei herrlichstem Herbstwetter ihre Fortsetzung gefunden. Kolpingfamilie und Pfarreiengemeinschaft Biberbach veranstalteten eine Bergmesse auf der Buchenbergalm bei Buching.

Ein Satz von Adolph Kolping als Leitgedanke

Unter dem Thema „Ohne Glaube und Vertrauen hält die Welt nicht zusammen“, einem Satz von Adolph Kolping, wurden aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen in die Messfeier eingebunden. Pfarrer und Präses Ulrich Lindl vertiefte die Bedeutung der Begriffe Glaube und Vertrauen anhand der biblischen Texte.

Für die musikalische Gestaltung sorgten Andrea Steger und Helmut Englisch. Sogar Banner und Fahnen hatten es auf den Berg geschafft. (Ernst Eltschkner)

