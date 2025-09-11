Icon Menü
Bergmesse in Gessertshausen 2025: Gemeinschaft und Glauben in der Natur erleben

Gessertshausen

Bergmesse am Feldkreuz: Glauben und Gemeinschaft inmitten der Natur

Am Waldrand nahe der Tierklinik in Gessertshausen findet am Sonntag eine Messe statt.
    Eine Bergmesse findet am Sonntag in Gessertshausen statt,
    Eine Bergmesse findet am Sonntag in Gessertshausen statt, Foto: Armin Hartmuth

    Am Sonntag, 14. September, veranstaltet die Pfarrei Dietkirch eine Bergmesse. Beginn ist um 10 Uhr am Feldkreuz am Waldrand nahe der Tierklinik Gessertshausen. Die Idee der Bergmesse vor Ort ist es, die Schönheit der Schöpfung direkt in der Heimat zu erfahren – ohne lange Anfahrt in die Berge. Der Platz mit dem 2004 errichteten Feldkreuz bietet bei schönem Wetter einen beeindruckenden Blick über die Reischenau und gilt als idealer Ort zum Innehalten.

    In diesem besonderen Rahmen feiern zudem die neuen Ministranten ihre Aufnahme und langjährige Ministranten, die ihren Dienst beenden, werden verabschiedet. Für die musikalische Gestaltung sorgt der Musikverein Gessertshausen. Picknickdecken oder Klappstühle können gerne mitgebracht werden. Im Anschluss an die Messe sind alle Besucher zu einem geselligen Leberkäs-Frühschoppen eingeladen.

    Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Feier in die Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Dietkirch verlegt. Für diesen Fall werden die Glocken der Pfarrkirche um 9.30 Uhr geläutet. Auch auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft würde dann ein Hinweis erfolgen. (amar)

