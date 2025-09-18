Icon Menü
Beschwerden über Schienenersatzverkehr zwischen Westheim und Burgau

Landkreis Augsburg

„Sehr schlecht umgesetzt“ - Ärger über Schienenersatzverkehr im Landkreis

Wegen Bauarbeiten in Gessertshausen gibt es zwischen Westheim und Burgau aktuell einen Schienenersatzverkehr. Arverio lobt den Ablauf, mancher Fahrgast nicht.
Von Piet Bosse
    • |
    • |
    • |
    In Westheim steigen am Morgen viele Passagiere in den Bus ein.
    In Westheim steigen am Morgen viele Passagiere in den Bus ein. Foto: Andreas Lode

    7.20 Uhr am Mittwochmorgen in Westheim im Landkreis Augsburg: Zwei Schülerinnen im Teenageralter blicken sich fragend an, schauen dann umher. Sie sind soeben mit dem Bus angekommen und wollen nach Augsburg. „Wo ist der Bahnhof?“ fragen sie und laufen dann in die richtige Richtung. Auf der anderen Straßenseite steht Tanja Wolf an der Bushaltestelle und wartet auf den Bus in Richtung Burgau. Die 51-Jährige wohnt direkt in der Nähe der Station und arbeitet als Sozialpädagogin an der Hellen-Keller-Schule in Dinkelscherben. „Der Zeitpunkt zum Schulanfang war ungünstig, aber wahrscheinlich nicht anders möglich. Im Großen und Ganzen hat es recht gut funktioniert bisher.“ Auch der Schulablauf hat sich durch den Schienenersatzverkehr zwischen Westheim und Burgau (Landkreis Günzburg) verändert. So entspannt wie Wolf sind nicht alle, die hier stehen.

