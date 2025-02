Faschingsumzug in Welden: Wo Gäste am besten parken und zuschauen

Wo kann man am besten parken?

MARION NAGY: Wie jedes Jahr führt unsere Strecke vom Schleule über das Rathaus, Fuggerstraße, über die Hutstraße und schließlich über die Schwarzbrunnenstraße bis hin zum Partyzelt. Am besten parken kann man deshalb am Theklaberg, dort am Sportheimgelände oder an der Abzweigung Utzstraße Richtung Reuthern, Zusmarshausen hoch.

Wo sieht man dann beim Faschingsumzug am besten?

MARION NAGY: Wenn es sich über die Strecke entzerrt, sieht jeder eigentlich gut. Sonst ist natürlich der Platz hier am Rathaus super beliebt, weil wir hier einen Moderationsstand haben und man hier auch gestaffelt stehen und sich super viel anschauen kann. Und wir haben hinten an der Fuggerstraße 39 extra eine Familienkurve, wo die Musik etwas leiser gedreht wird und unser Ruppi die Wägen vorstellt.

Und was ist der Höhepunkt beim diesjährigen Faschingsumzug?

MARION NAGY: Eigentlich ist unser ganzer Faschingsumzug an sich das Highlight. Denn wir haben jedes Jahr immer mehr Fußgruppen, an denen auch Familien mit ihren Kindern teilnehmen. Und die Wagenbauer geben sich immer super viel Mühe. Da ist von Harry Potter über Hexen und Pumuckl alles mit dabei.

Der Weldener Faschingsumzug beginnt am Samstag, 1. März, ab 14.30 Uhr.