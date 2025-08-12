Mann wird durch herabstürzenden Strohballen verletzt

Durch einen herabstürzenden Strohballen ist ein 77-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Betriebsunfall am Montagnachmittag im Dinkelscherber Ortsteil Reischenau. Dort fiel ein etwa 250 Kilo schwerer Strohballen beim Verladen aus etwa drei Metern Höhe von einem Anhänger herunter.

Der Strohballen streifte den 77-Jährigen am Hals, berichtet die Polizei. Der Sturz des Ballens wurde noch durch den Aufprall auf den Anhänger gebremst. Der 77-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (kinp)