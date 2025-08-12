Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Betriebsunfall: 250 Kilo schwerer Strohballen fällt auf 77-Jährigen

Reischenau

Mann wird durch herabstürzenden Strohballen verletzt

Nach einem Betriebsunfall im Dinkelscherber Ortsteil Reischenau ist ein 77-Jähriger leicht verletzt.
    • |
    • |
    • |
    Durch einen herabstürzenden Strohballen ist ein 77-Jähriger leicht verletzt worden.
    Durch einen herabstürzenden Strohballen ist ein 77-Jähriger leicht verletzt worden. Foto: Marcus Merk

    Durch einen herabstürzenden Strohballen ist ein 77-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Betriebsunfall am Montagnachmittag im Dinkelscherber Ortsteil Reischenau. Dort fiel ein etwa 250 Kilo schwerer Strohballen beim Verladen aus etwa drei Metern Höhe von einem Anhänger herunter.

    Der Strohballen streifte den 77-Jährigen am Hals, berichtet die Polizei. Der Sturz des Ballens wurde noch durch den Aufprall auf den Anhänger gebremst. Der 77-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (kinp)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden