Betrug mit Bitcoins und anderen Kryptowährungen - diese Tipps helfen vor Abzocke im Internet

Landkreis Augsburg

Abgezockt mit Kryptowährungen - worauf Anleger achten sollten

Unglaubliche 700.000 Euro verliert ein Mann aus dem Landkreis an Betrüger, die ihm das ganz große Geld versprechen. Die Polizei warnt: Fälle wie dieser häufen sich.
Von Philipp Kinne
    Betrüger werben mit schnellen Gewinnen durch Anlage in Kryptowährungen. Die Polizei erklärt, wie sie vorgehen.
    Betrüger werben mit schnellen Gewinnen durch Anlage in Kryptowährungen. Die Polizei erklärt, wie sie vorgehen. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Ein paar hundert Euro in Bitcoins anlegen? Was soll schon schiefgehen? Dieser Gedanke dürfte bei vielen Opfern von Kryptobetrug aufgekommen sein. Doch aus den wenigen hundert Euro wurden in einigen Fällen viel mehr. In einem aktuellen Fall aus dem Landkreis Augsburg sogar rund 700.000 Euro, wie die Polizei aus Zusmarshausen berichtet. Diese unglaubliche Summe gab ein Mann aus dem westlichen Landkreis in die Hände vermeintlicher Experten. Sie sollten daraus das ganz große Geld machen. Doch es kam anders. Ob der Mann sein Kapital jemals wieder sieht, ist unklar. Die Polizei warnt vor fiesen Abzocken im Internet.

