Abgezockt mit Kryptowährungen - worauf Anleger achten sollten

Ein paar hundert Euro in Bitcoins anlegen? Was soll schon schiefgehen? Dieser Gedanke dürfte bei vielen Opfern von Kryptobetrug aufgekommen sein. Doch aus den wenigen hundert Euro wurden in einigen Fällen viel mehr. In einem aktuellen Fall aus dem Landkreis Augsburg sogar rund 700.000 Euro, wie die Polizei aus Zusmarshausen berichtet. Diese unglaubliche Summe gab ein Mann aus dem westlichen Landkreis in die Hände vermeintlicher Experten. Sie sollten daraus das ganz große Geld machen. Doch es kam anders. Ob der Mann sein Kapital jemals wieder sieht, ist unklar. Die Polizei warnt vor fiesen Abzocken im Internet.

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86368 Gersthofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis