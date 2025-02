Autofahrer nietet in Anried Schild und Zaun um und flüchtet. Später stellt sich der Betrunkene

Am Samstagnachmittag zeigt ein Eigentümer im Dinkelscherbener Ortsteil Anried eine Sachbeschädigung an. Offenbar war ein Autofahrer gegen seinen Gartenzaun gefahren und dann geflüchtet, ohne sich darum zu kümmern. Die Polizei fand an der Unfallstelle mehrere Fahrzeugteile, die der Verursacher beim Aufprall verloren hatte. Im Bereich der Fahrstrecke war zudem ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel stark beschädigt, was laut Polizei darauf hindeutete, dass der Verursacher von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen den Zaun gefahren war. Vermutlich hatte sich der Vorfall bereits am Freitag ereignet. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Während die Beamten den Vorfall vor Ort aufnahmen, kam der Verursacher dann mit einem anderen Auto hinzu, um sich zu stellen und den Schaden zu begleichen. Allerdings war er sichtlich betrunken, ein Test ergab einen Alkoholwert von etwa 1,2 Promille. Ihm wurde sogleich der Führerschein abgenommen und er muss sich vermutlich einem Strafverfahren stellen. (dav)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Anried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis