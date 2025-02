Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer in Altenmünster

Mit mehr als 1,1 Promille Alkohol im Blut ist ein 44-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag in Altenmünster gestoppt worden. Die Polizei kontrollierte ihn kurz vor 16 Uhr, wobei sie Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von weit über 1,1 Promille, so die Polizei. Er musste zur Blutentnahme mit zur Polizeiinspektion in Zusmarshausen. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altenmünster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis