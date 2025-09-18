Icon Menü
Betrunkener Autofahrer mit 3,3 Promille verursacht Unfall in Gablingen

Gablingen

Unfall mit 3,3 Promille am Steuer

28-Jähriger verursacht in Gablingen einen Unfall.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Nach einem Unfall musste ein Autofahrer in Gablingen einen Alkoholtest machen.
    Nach einem Unfall musste ein Autofahrer in Gablingen einen Alkoholtest machen. Foto: Sina Schuldt, dpa

    Seinen Führerschein dürfte er für längere Zeit los sein: Ein betrunkener Autofahrer stieß am Mittwochabend in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Gablingen gegen ein geparktes Fahrzeug.

    Alkoholtest zeigt 3,3 Promille an

    Die Polizisten staunten nicht schlecht, als der 28-jährige Fahrer bei der Unfallaufnahme einen Alkoholtest machte: Das Gerät zeigte einen Wert von rund 3,3 Promille an. Der Mann musste deshalb im Anschluss zur Blutentnahme.

    Schaden im unteren vierstelligen Bereich

    Der Gesamtschaden des Unfalls bewegt sich laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)

