Unfall mit 3,3 Promille am Steuer

Seinen Führerschein dürfte er für längere Zeit los sein: Ein betrunkener Autofahrer stieß am Mittwochabend in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Gablingen gegen ein geparktes Fahrzeug.

Alkoholtest zeigt 3,3 Promille an

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als der 28-jährige Fahrer bei der Unfallaufnahme einen Alkoholtest machte: Das Gerät zeigte einen Wert von rund 3,3 Promille an. Der Mann musste deshalb im Anschluss zur Blutentnahme.

Schaden im unteren vierstelligen Bereich

Der Gesamtschaden des Unfalls bewegt sich laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (AZ)