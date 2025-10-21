Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

Betrunkener Fahrradfahrer stürzt laut Polizei in Stadtbergen und verletzt sich leicht

Stadtbergen

Mit fast zwei Promille vom Fahrrad gefallen

Ein Fahrradfahrer ist in Stadtbergen gestürzt und musste ins Krankenhaus. Zudem ermittelt jetzt die Polizei gegen ihn.
    • |
    • |
    • |
    Ein Fahrradfahrer musste nach seinem Sturz in Stadtbergen ins Krankenhaus gebracht werden.
    Ein Fahrradfahrer musste nach seinem Sturz in Stadtbergen ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Nicolas Armer/dpa (Symbolbild)

    Mit knapp zwei Promille hat sich ein 64-Jähriger am Sonntag gegen Mittag auf sein Fahrrad gesetzt. Als eine 55-Jährige mit ihrem Auto aus ihrer Hofeinfahrt in der Lohfeldstraße in Stadtbergen hinausfahren wollte, gewährte sie dem Mann die Vorfahrt und bremste ab. Doch der Radfahrer seinerseits bremste laut Polizei in dem Moment so stark ab, dass er stürzte.

    Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass der 64-Jährige offenbar betrunkten war. Er hatte knapp zwei Promille Alkohol im Blut. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 64-Jährigen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden