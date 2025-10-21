Mit fast zwei Promille vom Fahrrad gefallen

Mit knapp zwei Promille hat sich ein 64-Jähriger am Sonntag gegen Mittag auf sein Fahrrad gesetzt. Als eine 55-Jährige mit ihrem Auto aus ihrer Hofeinfahrt in der Lohfeldstraße in Stadtbergen hinausfahren wollte, gewährte sie dem Mann die Vorfahrt und bremste ab. Doch der Radfahrer seinerseits bremste laut Polizei in dem Moment so stark ab, dass er stürzte.

Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass der 64-Jährige offenbar betrunkten war. Er hatte knapp zwei Promille Alkohol im Blut. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 64-Jährigen. (AZ)