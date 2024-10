Ein Radfahrer war am Sonntag, gegen 2.35 Uhr in der Schlipsheimer Straße in Neusäß-Hainhofen unterwegs. Dabei schlug er mit dem Kopf auf dem Boden auf und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten einen Alkoholwert von mehr als 1,8 Promille fest. Der 42-Jährige musste zur Blutabnahme. (diba)

Neusäß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hainhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis