Dominik Scherer gewinnt Musikförderpreis: Er lässt Schwaben klingen

Der Berufsmusiker Dominik Scherer, der den „Beathof“ in Stadtbergen mitgegründet hat, erhält den hoch dotierten Musikförderpreis des Bezirks Schwaben.

Er ist ein echtes Multitalent: Dominik Scherer hat mit seinem Bruder Valentin nicht nur die Musikschule „Beathof“ gegründet. Mit seiner Band Aera Toiret produziert er seit einigen Jahren Elektro-Song mit Chart-Potenzial. Jetzt hat Scherer den Musikförderpreis des Bezirks Schwaben und ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro gewonnen. Für ihn gab es noch eine weitere Auszeichnung.

Dominik Scherer war auch in der Sonderkategorie „Sound of Schwaben“ erfolgreich, was mit einem weiteren Preisgeld von 5000 Euro dotiert wurde. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Bezirks waren Musiker und Musikerinnen aufgerufen, ein Musikstück mit dem „Sound of Schwaben“ zu komponieren. Dazu hat der Popularmusik-Beauftragte des Bezirks, Maximilian Schlichter, unterschiedlichste Klänge und Geräusche aus verschiedenen Regionen in Schwaben aufgezeichnet. Interessierte konnten diese Aufnahmen in ihre Musikstücke einbauen und sich damit für die Sonderkategorie des diesjährigen Musikförderpreises bewerben.

Für seine Bewerbung hatte Dominik Scherer zunächst die Klänge und Geräusche auf einer Schwaben-Karte verortet. Dann stellte er sich vor, wie sich die Orte zu einer Reise verbinden lassen – am besten mit dem Fahrrad.

Den mit 15.000 Euro dotierten Musikförderpreis erhielt Scherer unter anderem für sein Engagement um den Nachwuchs: Vor über zehn Jahren gründete er mit seinem Bruder Valentin den Beathof. Das Musikinstitut mit Ablegern in Stadtbergen und Großaitingen verfolgt das Lehrkonzept, das die Scherer-Brüder selbst erleben durften: Musik lernen und erfahren, um sie dann gemeinsam vor großem Publikum auf die Bühne zu bringen. Die Scherers spielten bislang 1700 bis 1800 Konzerte auf der ganzen Welt.

Auszeichnung für Dominik Scherer: Jury würdigt musikalischen Ansatz und Virtuosität

Der Jury des Bezirks war auch von Scherers ganzheitlichem musikalischen Ansatz und seiner hohen Virtuosität überzeugt. Auch sein kompositorisches Schaffen, vornehmlich von elektronischer Musik, habe einen starken Eindruck hinterlassen, hieß es in der Laudatio.

Dominik Scherer leitet gemeinsam mit seinem Bruder die von ihnen gegründete Musikschule Beathof im Augsburger Land. Foto: Robert Hagstotz

Insgesamt hat der Bezirk Schwaben mit 55.000 Euro die Arbeit musikalischer Nachwuchstalente aus der Region gewürdigt. Die Preisträger kommen aus allen Genres: von Klassik über Pop bis hin zu elektronischen Sounds. Die feierliche Preisverleihung fand jüngst in der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf statt. Die Preisträger gestalteten den Festakt musikalisch und zeigten ihr vielfältiges Talent. Den Musikförderpreis und ein Preisgeld von je 15.000 Euro erhielten neben Dominik Scherer auch Benno Schachtner, Countertenor aus Illertissen, und Patrick Schäfer, Komponist aus Augsburg. Ein zweiter Platz und je 2500 Euro in der Sonderkategorie ging an Chrissi Rossmanith, Musikerin aus Marktoberdorf, und Marina Werwein, Musikerin aus Pfaffenhofen/Roth.

55 Bewerber gab es in diesem Jahr für den Musikförderpreis des Bezirks Schwaben

Der Bezirk Schwaben vergibt den Musikförderpreis seit 2019, um die regionale Musiklandschaft zu unterstützen. Für den Preis können sich Dirigenten, Komponisten, Solisten, Orchester und Ensembles aller musikalischen Kategorien bewerben. Auch Musikverbände und Institutionen, die im Bezirk Schwaben ansässig sind, können Vorschläge einreichen. Die Bewerbenden müssen herausragende musikalische Leistungen erbracht haben und nationale oder internationale Bedeutung besitzen. In diesem Jahr gingen 55 Bewerbungen im Projektbüro des Bayerischen Musikrats Marktoberdorf ein, der mit der organisatorischen Abwicklung des Musikförderpreises des Bezirks Schwaben beauftragt ist.

