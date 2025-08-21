Im Derby gegen Dinkelscherben: Horgauer Miniserie hält

Der TSV Zusmarshausen sorgt in der Fußball-Bezirksliga Nord weiter für Furore. Diesmal hat sich der Aufsteiger auswärts einen 2:0-Vorsprung nicht nehmen lassen und bleibt nach dem 2:1-Erfolg beim Mitfavoriten VfR Jettingen auch nach dem sechsten Spieltag ungeschlagen. Vor dem Duell mit dem TSV Gersthofen am Sonntag rangieren die Drechsler-Schützlinge auf Rang drei. In der Spur zurück scheint auch der FC Horgau, der im Derby beim TSV Dinkelscherben zu einem 1:1 kam. Die Wochentagsspiele des TSV Gersthofen und den TSV Mietingen wurden verlegt.

Kellerkind Horgau befreit sich langsam

TSV Dinkelscherben - FC Horgau 1:1 (0:0). Schon nach zehn Minuten gab es Gelb für Michael Finkel. Der Trainer des TSV Dinkelscherben hatte gleich zweimal Elfmeter für seine Mannschaft moniert. Erst legte FCH-Keeper Felix Häberl Paul Holand (4.) ohne dass ein Pfiff erfolgte, dann übersah Schiedsrichterin Lena Holland ein Handspiel im Horgauer Strafraum (8). Die Unparteiische verteilte in einem hektischen und zerfahrenen Spiel jede Menge Gelber Karten, was schließlich in der 52. Minute zu einer diskussionswürdigen Ampelkarte für Julian Kugelbrey führte. Doch selbst in Unterzahl waren die Hausherren vor 230 Zuschauer überlegen. Nach zwei Großchancen hintereinander traf Hakan Avci zum verdienten 1:0 (75.). In der 87. Minute gelang Philip Meitinger der schmeichelhafte 1:1-Ausgleich. Eine Zeitstrafe gegen Horgaus Christian Habermeier (90.+4) fiel nicht mehr ins Gewicht. Für das einstige Schlusslicht Horgau war es nach zwei Siegen das dritte Spiel ohne Niederlage.

Die Dinkelscherber waren hingegen nicht zufrieden: „Wir sind wütend, weil sich der Aufwand, den wir in jedem Spiel betreiben, bislang zu selten in Punkten widerspiegelt“, sagte Stefan Kauer und begklagte einen verwehrten Elfmeter. Dazu kassierte man zum zweiten Mal hintereinander eine Gelb-Rote Karte. „Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch fahren wir nun nach Neuburg und wollen dort etwas Zählbares mitnehmen“, schaute Kauer voraus. Dort wird Daniel Wiener urlaubsbedingt ausfallen. Paul Holand ist angeschlagen, nachdem er gegen Horgau heftig gefoult wurde. (AZ)

Aufsteiger Zusmarshausen feiert den nächsten Sieg

VfR Jettingen - TSV Zusmarshausen 1:2 (0:1). Den besseren Start in die Partie erwischte die Heimelf, für die Benedikt Ost nach nur vier Minuten die erste Chance vergab. Im Anschluss entwickelte sich eine temporeiche Partie mit Torannäherungen auf beiden Seiten. Mit seiner ersten Großchance ging der Aufsteiger dann in Front. Nach einer Hereingabe von Tim Wilde traf Lorenz Helmschrott sehenswert per Volley-Direktabnahme zur Führung in der 30. Minute. Bis zum Pausenpfiff erspielte sich der TSV ein Übergewicht, die Heimelf blieb aber vor allem mit Kontern immer gefährlich. Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte verpasste es Torjäger Marc Sirch die Führung auszubauen, nachdem sein Lupfer nur den Querbalken traf.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs machte der Aufsteiger Druck und belohnte sich mit dem 0:2. Nach einem geblockten Abschluss von Wilde stand Sirch im Sechzehner goldrichtig und erzielte seinen neunten Saisontreffer (51.). Der Anschlusstreffer durch Nico Fritz per Kopf in der 61. Minute, weckte bei den Zusmarshausener Anhängern Erinnerungen an die Auswärtsspiele in Maihingen und Neuburg, wo der TSV jeweils einen zwei Tore Vorsprung verspielte. Die Mannschaft von Spielertrainer Lukas Drechsler blieb jedoch aggressiv gegen den Ball und lies in den verbleibenden 30 Minuten kaum Möglichkeiten zu und brachte die Führung über die Zeit. In der Nachspielzeit geriet die Heimelf sogar in Unterzahl, nachdem Marlon Fischer eine Zeitstrafe für wiederholtes Foulspiel absitzen musste. (fabs)