Biber verursacht Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Kürzlich entdeckten Spaziergänger einen Biber unter einem Auto an der Hauptstraße in Aystetten und informierten daraufhin die Polizei. Da es sich bei der Hauptstraße um eine viel befahrene Durchgangsstraße handelt und das nächste Gewässer weit entfernt liegt, wurde die Aystetter Feuerwehr alarmiert. Die Ehrenamtlichen fingen den Biber ein, fuhren ihn zurück in sein natürliches Habitat und entließen ihn dort schließlich wieder in die Freiheit. (AZ)

Aystetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettungskraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis