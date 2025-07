Auch der größte Baum fing einmal klein an – getreu diesem Motto wurde bereits 2008 das Projekt „1000 Bäume für die Zukunft“ ins Leben gerufen. In diesem Jahr pflanzte der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg (LPV) wieder zahlreiche Bäume in den Landkreis-Gemeinden, darunter acht im Markt Biberbach.

Diese wurden von Bürgermeister Wolfgang Jarasch zusammen mit dem LPV-Vorsitzenden Konrad Dobler, LPV-Fachkraft Melanie Herz und den Kindern des neuen Kindergartens in der Raiffeisenstraße inspiziert. Durch die naturnahe Gestaltung des Gartens der Bibergruppe lernen die Kinder von Anfang an den verantwortungsvollen Umgang mit unserer heimischen Umwelt. So finden sich neben den vom LPV gepflanzten Walnuss- und Streuobst-Bäumen auch viele weitere Pflanzen, sodass die Kinder die Entwicklung der einzelnen Früchte beobachten und fleißig bei der Pflege des Gartens mitwirken können.

Die Auswahl der Bäume im LPV-Projekt fällt auf heimische Arten und alte Streuobstbaumsorten. Im Kindergarten fiel die Wahl unter anderem auf zwei Spitzahorne. Die Blüten der beliebten Baumart erscheinen im Frühjahr als Doldentrauben vor dem Laubaustrieb und sind somit gute Nahrungslieferanten für unsere heimischen Schmetterlinge, Wildbienen und Hummeln. Auch Vögel profitieren von den dicht ausgebildeten Kronen, die im Herbst mit ihrem leuchtend gelben Blätterleid beeindrucken.

Ab September entwickeln sich die oft als „Nasenzwicker“ bezeichneten charakteristischen Früchte des Ahorns, die sich propellerartig durch den Wind verbreiten. Der Markt Biberbach ist seit 2021 Mitglied beim LPV. Durch intensive Zusammenarbeit konnten bereits zahlreiche Naturschutzprojekte umgesetzt und zahlreiche Flächen ökologisch aufgewertet werden. „1000 Bäume für die Zukunft“ wird vom LPV organisiert und von der Sparkasse Schwaben-Bodensee gesponsert. Partner sind Kommunen, Gartenbauvereine sowie Privatleute, die eine geeignete Örtlichkeit nachhaltig zur Verfügung stellen. Weitere Infomationen zum Projekt gibt es unter www.lpv-landkreis-augsburg.de.

