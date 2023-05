400 Gäste feiern neues Feuerwehrfahrzeug in Eisenbrechtshofen

Die Freiwillige Feuerwehr Eisenbrechtshofen hat ein neues Löschfahrzeug. Das wurde nun feierlich gesegnet.

Es war ein ganz besonderer Tag für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eisenbrechtshofen: Mit einem rauschenden Fest und gut 400 Gästen konnte die Wehr ihr neues Mittleres Löschfahrzeug (MLF) feierlich in Betrieb nehmen.

Im Rahmen eines Zeltgottesdienstes, der von Pfarrer Dr. Ulrich Lindl zelebriert wurde, erhielt das neue Fahrzeug den kirchlichen Segen. "Allzeit gute Fahrt" wünschte Bürgermeister Wolfgang Jarasch den Eisenbrechtshofer Floriansjüngern und übergab symbolisch einen großen Fahrzeugschlüssel an die Kommandanten. Kommandant Reinhold Eser schilderte noch einmal eindrucksvoll den Beschaffungsprozess, der sich insgesamt über gut drei Jahre gezogen hatte. Dabei übernahm ein Fahrzeugausschuss zusammen mit einem Planungsbüro die Ausschreibung, die Realisierung lag am Ende bei den Firmen MAN (Fahrgestell) und Ziegler (Beladung und Aufbau). Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel stellte in seiner Ansprache die Wichtigkeit moderner Technik für die Feuerwehren heraus: "Mit dem neuen MLF ist der Ort optimal versorgt", so Bechtel.

Anschließend an die Segnung bestand dann für alle Gäste die Möglichkeit, sich das neue Fahrzeug in allen Details anzusehen. Außerdem sorgte die Gruppe "Unterhopft" mit Blasmusik für Unterhaltung im Festzelt. (mmer)