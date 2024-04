87-jährige Autofahrerin übersieht Radfahrer

Eine Frau biegt in Biberbach links ab und übersieht dabei einen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenprall stürzt der 61-jährige Mann zu Boden.

Der Unfall ereignete sich am Samstag in Biberbach. Gegen 10.40 Uhr bog eine 87-jährige Autofahrerin von der Raiffeisenstraße nach links in die Hauptstraße ab. Dabei übersah die Frau einen 61-jährigen Radfahrer, der auf der Vorfahrtstraße unterwegs war. Beim Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden. Er klagte danach über Schmerzen in der Schulter. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. (AZ)