Am 4. September gibt es wieder den Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach

Beim beliebten Herbstmarkt am ersten Sonntag im September bieten rund 80 Fieranten wieder ihre Waren an. Dazu gibt's viel Musik und leckeres Essen. Los geht es schon am Vorabend.

Händler und Wüstelbräter, Bierausschenker und Karussellbesitzer können sich endlich wieder auf einen Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach mit vermutlich jeder Menge gut gelaunter Besucher freuen. Nach zwei Jahren Zwangspause bietet der beliebte Herbstmarkt entlang der Raiffeisenstraße mitten in Biberbach wie gewohnt am ersten Sonntag im September etwas für jedes Alter und jeden Geschmack.

Los geht es traditionell bereits am Vorabend des Marktes mit dem Schwäbischen Spezialitätenfest des Blasorchesters Biberbach. Ab 19.30 Uhr wird in der Hitzler-Halle am Samstag, 3. September, leckeres Essen und zünftige Blasmusik serviert. Um 9 Uhr am Sonntag ist offizieller Marktbeginn. Insgesamt 90 Fieranten bieten eine bunte Auswahl an Waren vom selbstverständlich weltweit besten Küchengerät bis zum schicken Wollsocken für die herannahenden kühleren Tage. Wer für das Fegen der ersten Herbstblätter gerüstet sein möchte, der kann sich einen Reisigbesen sichern; Gewürze für einen winterlichen Eintopf oder die letzten Grillabende gibt es auch.

Vereine sind beim Heilig-Kreuz-Markt in Biberbach aktiv mit dabei

Stärken kann man sich schon vor dem Marktbummel mit einem Weißwurstfrühstück im Zelt des Sportvereins. Ab 8 Uhr sind die Würste heiß, danach machen sich die Sportler ans Mittagessen und an die Kaffeetafel für die Gäste. Auf dem Feuerwehrplatz lockt das Kinderkarussell und andere Attraktionen für die kleinen Marktbesucher. Wer es am Samstagabend nicht zu den Spätzle-Spezialitäten der Musiker geschafft hat, der ist eingeladen ab 10:30 Uhr in der Hitzler-Halle einzukehren. Auch das Café des neuen Dorfladens gleich gegenüber dem Eingang zum Markt hat am Sonntag geöffnet und im Schuhfachgeschäft Falch steht die neue Herbstkollektion zum Probieren bereit. Bis die Händler um 18 Uhr ihre Waren einpacken wird also jede Menge geboten sein beim Heilig-Kreuz-Markt am 4. September in Biberbach.