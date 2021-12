Biberbach

09:43 Uhr

Anhänger löst sich in Biberbach während der Fahrt vom Auto

Ein Anhänger hat sich am Dienstag während der Fahrt in Biberbach vom Auto gelöst.

Ein 57-jähriger Autofahrer ist mit seinem Gespann in Biberbach in der Ludwig-Thoma-Straße unterwegs. Der führerlose Anhänger kracht in ein Auto.

Ein Anhänger hat sich am Dienstag während der Fahrt in Biberbach vom Auto gelöst. Der 57-jährige Fahrer war mit seinem Gespann gegen 14.05 Uhr auf der Ludwig-Thoma-Straße unterwegs. Der führerlose Anhänger prallte frontal gegen das geparkte Fahrzeug eines 58-jährigen Mannes. Durch den Aufprall entstand ein Gesamtschaden von etwa 6000 Euro. Es ist laut Polizei von einem Bedienungsfehler beim Ankuppeln auszugehen. (thia)

