Biberbach

vor 17 Min.

Aus für Bauvorhaben im Schatten von Burg Markt

Plus Landwirt zieht seinen jüngsten Bauantrag zurück. Ist damit der lange Streit über den freien Blick auf die Markter Burg erledigt?

Von Sonja Diller

Mit einer kurzen Mitteilung in der Sitzung des Marktgemeinderates endete, zumindest vorerst, ein großer Aufreger in Biberbach. Der Antrag zur Errichtung einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle auf einem Grundstück am Fuß der Markter Burg sei zurückgezogen worden, so Bürgermeister Wolfgang Jarasch. Das habe das Landratsamt der Gemeinde mitgeteilt. Details zu den Hintergründen habe er nicht, erklärte der Bürgermeister auf Nachfrage.

