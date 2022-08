Nur ein Geldautomat im Dorfladen? Biberbach protestiert, Banken lenken ein

Plus Der Dorfladen soll nun doch einen Drucker für Kontoauszüge erhalten. Warum dieses Zugeständnis von Sparkasse und VR-Bank nur ein teilweises Entgegenkommen ist.

Teilweise eingelenkt haben Sparkasse Schwaben-Bodensee und die VR Bank Handels- und Gewerbebank nach massiven Beschwerden aus Biberbach. Im Dorfladen werden nun doch zusätzlich zum bereits vorhandenen Geldautomaten Kontoauszugsdrucker installiert. Etwa drei Monate werde es dauern, bis die Drucker vor Ort sind, so die Banken.